Son dakika: Baro teklifi görüşmeleri 2 Temmuz'da başlayacak

Bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan ve hazırlanan çoklu baro düzenlemesi Meclis'e sunuldu.

Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz perşembe günü TBMM adalet komisyonun da başlayacak.

detaylar gelecek...