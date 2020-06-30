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Son dakika: Baro teklifi görüşmeleri 2 Temmuz'da başlayacak

Son dakika haberi... düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz perşembe günü adalet komisyonun da başlayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BARO TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ 2 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan ve hazırlanan çoklu düzenlemesi Meclis'e sunuldu.

Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz perşembe günü adalet komisyonun da başlayacak.

detaylar gelecek...

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