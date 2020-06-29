29 Haziran 2020, Pazartesi
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Sapkın ilişkileri meşrulaştıran LGBT'nin sponsor yayınevleri eş cinsellik propagandası yaptı

Cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen ve aile yapısını yok etmeye çalışan ’nin ’deki faaliyetlerine çok sayıda önemli marka sponsor oldu. Toplumsal değerleri yerle bir etmeyi çalışan bu markaların arasında Türk kültür ve düşünce yayıncılığı yapan yayınevlerinin olması ise tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. , Epsilon, Everest ve Kapı yayınevlerini barındıran , Can Yayınlarının çıkardığı Socrates dergisi ve ’in kitaplarının basıldığı eş cinselliği teşvik eden ve destekleyen paylaşımlar yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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TEHLİKE ÇOK BÜYÜK! REZALETE SPONSOR OLDULAR

Toplumsal cinsiyet kavramını yerle bir etmeyi amaçlayan, erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen 'nin 'deki faaliyetlerine çok sayıda önemli marka sponsor oldu. Giyim markaların kullandığı renkler, filmlerde sunulan alt metinler, mobilya reklamlarında annesiz aile tabloları derken gıda ürünlerinde dahi cinsiyetsizlik sloganlarını görür olduk.

KÜLTÜR YAYINCILIĞINDAN LGBT LOBİSİNE...

LGBT akımlarının toplum nezdinde meşrulaşması için kültürel bir zemin oluşturma çabaları açısından bazı yayınevleri de ön plana çıktı. Kitle kültürüne yön verme konusunda Netflix gibi dijital platformlar planlı bir strateji uygularken, söylem ve teorik alt yapı ise yayınevleri vasıtasıyla kültür endüstrisi tarafından üretiliyor. Kültür yayıncılığı alanında önemli paya sahip yayınevlerinden; , , Ayrıntı Yayınevi, Epsilon, ve Everest Yayınevi eş cinsellik lobisinin sponsorları arasına katıldı.

Özellikle geçtiğimiz yıl bandrol ve taciz skandalları ile gündeme gelen Sel Yayıncılık yaptıkları "Queer" kitaplığı dizisi ile LGBT akımlarının entelektüel zeminini sağlama misyonu ile öne çıkıyor. Epsilon Yayınları ise büyük tepki çeken ve eş cinselliği teşvik edici bir kitabı genç okurları için yayınlamıştı.

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MUHAFAZAKAR YAZARLARIN YAYIN GRUBU

ise LGBT akımını 'Everest Yayınları' markası ile desteklerken, grubun bir diğer markası olan ve mütedeyyin okurlara hitap etmesiyle tanınan ise ticari kaygılardan dolayı sessiz kaldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi, Kapı Yayınları'ndan eserleri yayınlanan yazarları etiketleyerek bağlı bulundukları eş cinsellik propagandasına karşı nasıl bir tavır takınacaklarını sordu.

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CEMİL MERİÇ'İN KİTAPLARINI BASIYOR

Bir tür kültür faşizmine dönüşen, aykırı sesleri ve ana akım mecraları baskı altına alan LGBT söylemine bir destek de İletişim Yayınları'ndan geldi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden 'in eserlerini yayınlaması ile Türkiye'deki okurların kütüphanesinde kendisine yer açan İletişim Yayınları hesapları üzerinden LGBT kervanına katılmakta tereddüt etmedi.

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CAN YAYINLARI'DAN TEREDDÜTSÜZ DESTEK

Can Yayınları ise bünyelerinde çıkan futbol kültürü dergisi Socrates ile LGBT destekçileri arasında yerini aldı. Yayınevinin sahibi , gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, "tepki ne olursa olsun bizde en küçük bir tereddüte neden olmayacağının bilinmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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