29 Haziran 2020, Pazartesi
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Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

 'deki  ve arama çalışmalarında büyük mesafe katederek, bölgede kirli emel peşinde koşan ülkelerin hayallerini suya düşürdü. Yerli ve milli sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz'i karış karış gezen Türkiye şimdi de 'de 'Fatih' gemisi ile çalışmalarını yürütüyor. ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de 'da petrol aranacağının müjdesini vererek çalışmaların başladığını söyledi. Böylece Türkiye enerji alanındaki attığı adımların meyvelerini 3 bölgede birden alacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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TÜRKİYE'DEN 3 BÖLGEDE PETROL VE DOĞAL GAZ HAMLESİ!

'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", 'nun kıyısındaki Abana ilçesi açıklarına ulaştı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, 'un fethinin 567. yıl dönümünde, Başkan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin üçüncü gününde Abana'ya geldi.

5 MİL AÇIKTAN GEÇİŞ YAPTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", kıyıdan yaklaşık 5 mil açıktan geçiş yaptı.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi selamlayan Fatih'in, kendilerini gururlandırdığını söyledi. Fatih'in, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmalarından ümitli olduklarını ifade eden Akgül, tamamen milli kaynaklarla bu çalışmaların gerçekleştirilecek olmasının da büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

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