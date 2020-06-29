29 Haziran 2020, Pazartesi
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MSB paylaştı: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı

, Harekatı'nda görevli ' ' ve İtalyan ' Fırkateyni' ile 'de deniz eğitimleri yapıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

" Harekâtı'nda görevli ile İtalyan Fırkateyni 28 Haziran 2020 tarihinde 'de deniz eğitimleri icra etti" denildi.

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