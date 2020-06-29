FETÖ'nün kozmik marangozuna verilen ceza Yargıtay tarafından onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Gebze Adliye Sorumlusu' olarak 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden 17 gün sonra yakalanan marangoz Dursun Çalışkan'ın çok sayıda hâkim-savcı ile telefon trafiği ve irtibatı tespit edilmişti. Kozmik Marangoz'un 17-25 Aralık sonrasında dahi hâkim-savcılarla irtibatını kesmediği anlaşılmıştı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanı" suçlamalarıyla iddianame düzenlenen ve tutuklu yargılanan Dursun Çalışkan altıncı kez hâkim karşısına çıkmıştı.



ADLİYEDE ÇOK MÜŞTERİM OLDUĞU İÇİN…

Duruşmada söz verilen sanık Çalışkan, FETÖ üyesi ve adliye sorumlusu olduğunu kabul etmemişri. Çalışkan, "Gebze Adliyesi iş yerime yakın olduğu için, burada mobilya üzerine bilirkişi olduğum ve çok sayıda müşterim bulunduğu için adliyeye sık sık gidiyordum. Ben 61 yaşındayım. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuşmuştu.





8 YIL 9 AY HAPİS

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan beraatına, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar vermişti.



YARGITAY CEZAYI ONADI

Kozmik Marangoz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çalışkan'ın aldığı 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.



Bilindiği gibi Çalışkan'ın yakın tarihe kadar Sulh Ceza Hakimliği, Ağır Ceza Başkanlığı ve Başsavcı Vekili gibi kritik görevlerde bulunan bazı hakim-savcılarla yüzlerce kez telefon görüşmesinin bulunması şaşkınlığa sebep olmuştu.

SEMA ALİM DALGIÇ - SABAH