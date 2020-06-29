29 Haziran 2020, Pazartesi
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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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GAZİANTEP'TE FETÖ SANIĞINA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve "sohbet" toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Onur K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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