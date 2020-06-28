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Kozmik dairenin üyesi FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı

’nün en kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin üyesi sosyal medya hesabı üzerinden ’cüleri masum göstermek isteyenleri açıkça ikaz edip FETÖ tehlikesine bir kez daha dikkat çekti. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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KOZMİK DAİRENİN ÜYESİ FETÖ SÖZCÜLÜĞÜ YAPANLARI UYARDI

yapılanmasını deşifre eden itirafçı mahrem imamlardan B.K, coğrafya öğretmenliğinden "sözleşmeli subayların imamlığı"na nasıl geldiğinin detaylarını güvenlik güçlerine açıklamıştı. Önemli açıklamalar yapan B.K'nın ifadeleri Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi 'in de dikkatini çekti.

İsa Çelik, Coğrafya öğretmeni olarak bilinen B.K'nın FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından birisi olduğunu belirterek örgütü masum göstermek isteyenlere gönderme yaptı.

Çelik, "Çaycı, çorbacı, öğretmen, gariban er söylemi ile FETÖ sözcülüğü ve savunuculuğu yapanlara; O coğrafya öğretmeni olmasının yanı sıra FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı..."dedi.

'nün azılı militanlarının kozmik davalarının görüldüğü ilk derece mahkemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi... Daire, 80 azılı FETÖ'nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor.

Dairede; Zekerya Öz, Aziz Takçı, Özcan Şişman, İlhan Karagöz, Muharrem Köse, Hikmet Usta, Mustafa Bilgili, Metin Özçelik ve 'ın da bulunduğu FETÖ'cü militanlar dairede dosyası bulunan isimler arasında.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

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