Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında kritik toplantı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Diyarbakır'da güvenlik toplantısı düzenlendi. Açılış görüntüsünün ardından toplantı basına kapalı devam etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Münir Karaloğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman hazır bulundu.
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