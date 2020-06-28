28 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında kritik toplantı

Son dakika haberi... başkanlığında 'da düzenlendi. Açılış görüntüsünün ardından toplantı basına kapalı devam etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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BAKAN SOYLU BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

, Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali , İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman hazır bulundu.




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