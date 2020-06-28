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'Akraba kurbanı oldum' dedi! Duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı

’da 'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısında yere düşen ’ın youtuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen 'ın rol yaptığı ortaya çıktı.

Varlık'ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş" diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi. Açıklamaların ardından Varlık'a hesaplarından tepki gösterildi. Varlık'ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan, gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve "üniversiteye gitmeyin" dediği görüldü.

Varlık'ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, "Bak elinde kağıt kalem hala ders çalışıyorsunuz. Bırakın o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın" diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

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Hayatının şokunu yaşadı! Akraba kurbanı olan genç: Okul hayatı bitti benim için

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