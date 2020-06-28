28 Haziran 2020, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı: Zap bölgesinde 1 PKK'lı öldürüldü

, "Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyi bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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MSB: ZAP'TA 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

(MSB) 'ın kuzeyi bölgesinde tespit edilen 1 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi

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