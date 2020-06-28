Alan Yeterlilik Testi sona erdi! AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin bir sene boyunca gece gündüz çalıştığı YKS’nin ikinci oturumu olan AYT sona erdi. AYT’nin tamamlanmasının ardından geriye sadece son oturum olan YDT kaldı. Peki AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacaka? İşte detaylar…
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleşiyor. Sınava katılan adaylar ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden sınav giriş belgesi ile hangi merkezlerde sınavlara katılabilecekleri bilgisine ulaşabiliyor.
Bu kapsamda YKS 2020'nin ikinci oturumu olan AYT saat 10:15'te başladı ve 13:15'te sona erdi.
YKS AYT SINAV SÜRESİ NE KADARDI?
İkinci oturum olan AYT'de adaylara 180 dakika süre tanındı. 3 saat süren sınavın tamamlanmasıyla birlikte sorular ve cevaplar için de geri sayım başladı. Sorular ve cevaplar ise ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
YDT NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?
YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise saat 15:45'te başlayacak. Bu sınavda adaylara 120 dakika süre tanınacak. Yani 15:45'te başlayan sınav 17:45'te tamamlanmış olacak.
ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
YSK'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.
Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu
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