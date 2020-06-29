Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Birpınar, Küçükçekmece Gölü'nde inanılmaz balık ve yengeç ölümleri yaşandığını belirterek, "Kirlilik sınır tanımaz. Bir yerde temizler, diğerini ihmal dahi etseniz, orası zamanla diğer bölümleri etkiler. Bugün Küçükçekmece'yi bu hale getiren kirlilik, yarın Marmara'ya akar. Haliç'e akar. Oraları da yok eder, yaşamdan mahrum bırakır" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR BÜYÜK TOPLU BALIK ÖLÜMÜ OLMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; İSKİ Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemiş ve "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Birpınar; İBB Başkanı'nın söz konusu açıklamalarına atıfta bulunarak, "Haliç'teki ağaçlar sizi alkışladı mı bilmem ama Marmara'daki balıkların üzüldükleri kesin. Hiç kimse bize 'Oksijen eksiksikliği var, tuzluluk farkı var' gibi klasik laflar etmesin. Hiçbir zaman bu kadar büyük toplu balık ölümü olmadı. Analizler yaptıracağız. Marmara Denizi ölmesin!" ifadelerini kullandı.

"ARITMA TESİSLERİ ÇALIŞMAZ İSE YENİLERİ İPTAL EDİLİRSE MARMARA ÖLÜR"

Prof. Dr. Birpınar, Küçükçekmece Gölü'nde milyonlarca balığın öldüğünü belirterek, "Atık suları arıtmadan verirseniz, bu balıklar ölür, Marmara biter. Yüzlerce torba dolusu ölü balık!.. Bu balıklar tutulmadı, kirlilikten zehirlenerek öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Küçükçekmece Gölü'nde kirlilikten dolayı ölen balıkları çuvallarla topluyor. Uyarmıştık. Yazık!.. Arıtma tesisleri çalışmaz ise yenileri iptal edilirse böyle olur. Marmara ölür" dedi.

KANALİZASYON SULARI KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NE AKITILIYOR

Prof. Dr. Birpınar, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nin çıkış suyundan görüntüler paylaştı. Söz konusu görüntülerde; atık suların (kanalizasyon suları) Küçükçekmece Gölü'ne akıtıldığı açıkça görülüyor.

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ KİRLİLİK MİLYONLARCA BALIĞIN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın açıklamaları şöyle:

"Aylardır uyarıyoruz. 'Çevre yatırımlarına -dur- değil, -devam- denilmeli, yoksa bedelini öderiz' dedik. Ancak, dinlemediler. Küçükçekmece Gölü'ndeki kirlilik milyonlarca balığın ölümüne yol açtı. Bugün bedel ödeyen balıklar oldu. Yarın daha büyük bedel ödemeyelim.."

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ HALİÇ GİBİ TALİHSİZLİK YAŞIYOR"

"Dünyanın önemli lagünlerinden biri Küçükçekmece Gölü. Bir dönem mesire alanı iken Haliç gibi bir talihsizlik yaşıyor. Yıllarca civar bölgelerin atıksuları arıtılmadan buraya veriliyor. 1994'de İstanbul'da başlayan büyük dönüşümden Küçükçekmece Gölü de nasipleniyor."

"2003'DE İSKİ KÜÇÜKÇEKMECE ÖN ARITMA TESİSİ İNŞA EDİLDİ"

"Göle akan atıksuların önlenmesi için ilk olarak 2003'de 354.000 m3/gün kapasiteli İSKİ Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi inşa ediliyor. 2005 yılında ise Haliç gibi bu bölgenin kurtarılması için bir Çevre Koruma Projesi geliştiriliyor. Öngörülen yatırım tutarı 400 milyon dolar…"

"ATIKSU TOPLAMA TÜNELİ, KOLEKTÖRÜ VE ŞEBEKESİ KURULDU"

"Çevre koruma projesi kapsamında; 20 bin metreyi aşan atıksu toplama tüneli, 72 bin metre uzunluğu geçen atıksu toplama kolektörü, 520 bin metre uzunluğu aşan atıksu şebekesi ve 2.500 metre dere ıslahı gerçekleştirildi."

"ALG PATLAMASINA YOL AÇAN FOSFOR VE AZOT GİBİ KİRLETİCİLERİN GİDERİLDİĞİ ÜNİTELER DE MEVCUT"

"Yatırımlar kapsamında; 400.000 m3/gün kapasiteli Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşa edildi. 2012'de hizmete alınan tesiste; göl, deniz gibi su kaynaklarında alg patlamasına yol açan fosfor, azot gibi kirleticilerin giderildiği üniteler de mevcut.."

"YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"

"Bölgeye yapılan yatırım tutarı 1 milyar TL'yi aştı. Bu değer, Cumhuriyet tarihinden bu yana Küçükçekmece Gölü'ne yapılan toplam yatırımlardan daha fazla... Yine 2010 yılında inşa edilen Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi de bölgenin atıksu yükünü azaltan yatırımlardan oldu."

"SiLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ PROJESİ İPTAL EDİLDİ"

"Ön arıtmanın yetersizliğine bağlı olarak İstanbul'daki tüm arıtmaları Biyolojik ve İleri Biyolojik arıtmaya dönüştürme hedefi taşıyan İSKİ, bölgedeki yükü diğer tesislere aktarmak için yatırımlara devam etti."

"Bu kapsamda yeni ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapılması da atılan önemli adımlardan biri oldu. Bu projelerden biri de, geçtiğimiz Kasım'da 'gereksiz' ve 'çevre kirliliğine yol açacağı' gerekçesiyle iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ydi.."

"ÇEVRE YATIRIMLARINA DEVAM EDİLMELİ…"

"Ancak geldiğimiz noktada, çevre yatırımlarının gerekliliğine bir kez daha acı bir şekilde öğrendik. Tabiri caizse 'Bir musibet bin nasihatten iyidir' misali. Daha büyük bedeller ödememek için çevre yatırımlarına devam edilmeli. Var olan yatırımlar da hakkıyla işletilmeli.."

"KÜÇÜKÇEKMECEYİ BU HALE GETİREN KİRLİLİK, YARIN MARMARA'YA AKAR"

"Kirlilik sınır tanımaz. Bir yerde temizler, diğerini ihmal dahi etseniz, orası zamanla diğer bölümleri etkiler. Bugün Küçükçekmeceyi bu hale getiren kirlilik, yarın Marmara'ya akar. Haliç'e akar. Oraları da yok eder, yaşamdan mahrum bırakır."

"İBB YÖNETİMİ ACİLEN ÖNLEM ALMALI"

"Haliç'te alg patlaması oldu. 'Doğal', 'masum' ve 'geçici' dendi. Küçükçekmece'deki durum öyle olmadığını gösteriyor. Kirlilik önlenmezse Haliç'te de devam edecek. O yüzden, İBB yönetimini acilen önlem almaya, konuyu araştırmaya davet ediyorum..."

"8 KASIM 2019'DA İBB BAŞKANI VE İSKİ'Yİ UYARDIM"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 8 Kasım 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ'yi uyardığını hatırlattı.

Prof. Dr. Birpınar, 8 Kasım 2019 tarihinde; "Dün İmamoğlunun 'ihtiyaç yok!' diye 'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne aslında ne kadar da ihtiyaç olduğunu şöyle anlatalım…" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulunduğunu söyledi.

KENAN KIRAN - SABAH