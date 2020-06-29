Son dakika... Sarma sigara yasaklandı mı? Sarma tütün satışı yasak mı, zamlandı mı?
Sarma sigara yasaklandı mı? Son dakika açıklamasına göre, makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Sarma sigara tüketimi yapan vatndaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Sarma sigara yasaklandı mı? Sarma tütün satışı yasak mı, zamlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sarma sigara yasaklandı mı? Sigara kağıtlarına tütün doldurarak ardında poşetlenip satılması Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak getirildi. Saigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satılması 1 Temmuz itibariyle yasaklandı. Sarma sigara tüketimi yapan vatndaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Sarma sigara yasaklandı mı? Sarma tütün satışı yasak mı, zamlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
SARMA SİGARA YASAKLANDI MI? SARMA TÜTÜN SATIŞI YASAK MI, ZAMLANDI MI?
Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile 1 Temmuz'dan sonra dolu şekilde makaron veya yaprak sigara kağıdı satışı yasaklanıyor.
Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek.
Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak.
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