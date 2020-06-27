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Son dakika: Türkiye'den AB'ye yanıt: Güney Kıbrıs'la hiçbir şekilde masaya oturmayız

Son dakika haberine göre Güney ziyaretinde Rumlarla 'yi bir araya getirmeyi öneren Borrel'e resmi yanıt verildi. , " ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
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TÜRKİYE'DEN AB'YE YANIT: HİÇBİR ŞEKİLDE MASAYA OTURMAYIZ

, Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Josep Borrell'in, ile Güney Rum yönetimini () bir araya getirme teklifine ilişkin teklifi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

AB'NİN BU TEKLİFİ CİDDİYETTEN UZAKTIR
"Hiçbir açıklamasında, Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB'nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır." değerlendirmesinde bulunan Aksoy, daha önce de defaatle vurgulandığı üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabının Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizdi.

HİÇBİR ŞEKİLDE MASAYA OTURMAYIZ
Sözcü Aksoy, bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis'in muhatabının da Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise atılacak ilk adım, Ada'daki iki halkın bir an önce bir araya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil ortak iş birliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC'nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır. Kıbrıs Adası'nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ise ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasbeden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz."

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