Rus diplomattan çarpıcı Türkiye çıkışı: Bundan çok etkilendim
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, koronavirüs salgını sürecinde, Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından çok etkilendiğini söyledi.
Büyükelçi Yerhov, geçen hafta Antalya'da birçok ülkeden büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Yeniden Keşfet" etkinliğinde anlatılan, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerini ve Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi'ni değerlendirdi.
"Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından etkilendim." diyen Yerhov, bu bağlamda, havalimanları, oteller ve diğer turistik mekanlarda çok fazla çalışmanın yapıldığına dikkati çekti.
Yerhov, Türkiye'nin, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" için çok ilginç bir sistem geliştirildiğinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu sistemi, başka ülkelerin de öğrenmesinin kayda değer olduğunu düşünüyorum. Deniz ve güneş, her zaman olduğu gibi hoş ve gönül okşayıcı. Uçuşların yeniden başlaması ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili mesele üzerinde, Rus ve Türk yetkilileri sürekli temas halinde çalışıyor."
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin, Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olduğunu açıklamıştı.
BÜYÜKELÇİLER VE YABANCI GAZETECİLER "GÜVENLİ TURİZM" İÇİN ANTALYA'DA BULUŞTU
Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ve diplomatik misyon temsilci ile çok sayıda yabancı gazeteci, geçen hafta Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunacağı turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katılmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği etkinlik kapsamında basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelen bütün turistlerin, güvenli ve hijyenik koşullar altında tatillerini geçirerek ülkelerine güvenli dönmesi için çalıştıklarının altını çizmişti.
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