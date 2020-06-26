Güney Kıbrıs Rum tarafından geri adım! Anastasiadis: Kıbrıslı Rumların sonu olur |Video

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis geçtiğimiz günlerde AB'ye 'Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurun' çağrısı yapmıştı. Rum yönetiminden geri adım geldi. Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Silahlı müdahale Kıbrıslı Rumların sonu olur" açıklamasını yaptı. Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Hakan Yıldırım canlı yayında Lefkoşa'dan aktardı.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada silah kullanımının Kıbrıslı Rumların sonu olacağını söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ve Yunanistan'da endişeye yol açıyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis geçtiğimiz günlerde AB'ye ve 'Türkiye'nin faaliyetlerini engelleyecek bir donanma kurun' çağrısı yapmıştı. AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurması gerektiğini söyleyen savunma bakanı, 'Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum' ifadesini kullanmıştı. Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, 'İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir' açıklamasını yaptı

RUM LİDER KONUŞTU: KIBRISLI RUMLARIN SONU OLUR

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis "Silahlı müdahale Kıbrıslı Rumların sonu olur." açıklamasında bulundu.