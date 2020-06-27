27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanlığı 'kurban' kararlarını açıkladı! Yapılmazsa 88 bin 499 TL cezası var

Diyanet İşleri Başkanlığı 'kurban' kararlarını açıkladı! Yapılmazsa 88 bin 499 TL cezası var

tarafından açıklanan ‘2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’, 'de yayımlandı. Korona virüs salgını nedeniyle yeni birtakım tedbirlerin yer aldığı Tebliğ'e göre; kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile koronavirüs yayılım riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi başta olmak üzere birçok tedbir uygulanacak. Tebliğ kapsamında, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL idari para cezası da yer alıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
DİYANET AÇIKLADI: 88 BİN 499 TL CEZASI VAR

, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen kişilerin, dini hükümler, sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri için gerekli tedbirleri içeren tebliğ yayımladı.

İLK GÜN YOĞUNLUĞUNA GEÇİT VERİLMEYECEK
'de yer alan '2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de korona virüs salgını nedeniyle yeni birtakım tedbirler yer aldı. Buna göre; kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile koronavirüs yayılım riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

Hayvan satış noktalarında insan kalabalığını önlemek için giriş-çıkışlarda uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak. Kurbanlıkların satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.

PAZARLIK TEMASSIZ YAPILACAK
Kurban satıcıları ve müşteriler arasında pazarlık sırasında el teması yapılmayacak. Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak. Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacak. Satıcıların geceledikleri yerlerde yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak ve diğer satış ünitesindekilerle temas etmemeleri uyarısında bulunulacak.

TESİSLERE 88 BİN 499 TL CEZA
Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu suçun konutlarda işlenmesi durumunda ise 2 bin 199 TL idari para cezası verilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! KURBAN KESİMİNDE YENİ DÖNEM...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA