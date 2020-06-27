27 Haziran 2020, Cumartesi
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CHP'li gençlerden provokatif sınav pankartı

'da bazı caddelere provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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CHP'Lİ GENÇLERDEN PROVOKATİF SINAV PANKARTI

Alınan bilgiye göre, 'un ilçesinde bazı caddelere " manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı.

Bu pankartların fotoğrafının " Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli/rumuzlu sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart güvenlik güçlerince toplatıldı.

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