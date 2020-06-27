27 Haziran 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19’la mücadelede işbirliği adımları ve ile KKTC arasında 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR İLE GÖRÜŞTÜ
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