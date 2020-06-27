ÖSYM'den flaş açıklama: Yasal süreç başlatılmıştır
Son dakika haberine göre, ÖSYM'den ilk oturumu tamamlanan YKS sınavına ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Konuya ilişkin ayrıca, "Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
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