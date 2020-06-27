ÖSYM'den flaş açıklama: Yasal süreç başlatılmıştır

Açıklamada, "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin ayrıca, "Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.