850 milyonluk CHP kıyağı! Emsalsiz vurguna jet inceleme
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin inşaat firmasına imar peşkeşi çektiği Avenue İstanbul projesi için harekete geçildi. İBB’nin de göz yumduğu 850 milyon liralık rant vurgunu için suç duyurusu yapılacak. Valilik, inşaatta inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün müfettiş talebini onayladı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin ruhsat verdiği rant projesinde hokus pokusla 850 milyon liralık rant elde edildi. Günyüzü İnşaat Taahhüt Şirketi'nin tapu kayıtlarında arazi 30 bin 660 metrekare olarak yer aldı. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına göre ise taban alanına yapılması gereken inşaat 21 bin metrekareydi. 1.5 emsal inşaat hakkı olan Avenue İstanbul Projesi'nde alınan yeni emsale göre 45 bin metrekare inşaat hakkı olmasına rağmen 209 bin 645 bin metrekare yapılması büyük bir skandalı ortaya çıkardı.
Son yerel seçimin ardından 24 saat esasına göre çalışılan inşaatın kısa sürede kabası tamamlandı. Yaklaşık 160 bin metrekarelik kaçak bölümlerin de Temmuz 2019'da Büyükçekmece Belediyesi'ne başvurularak yapı ruhsatı alıp yasal hale getirildiği tespit edildi. SABAH, 'Emsalsiz Vurgun' maşetiyle gündeme getirdiği skandalda projenin ÇED raporu ve diğer belgelerine ulaştı.
Ali Metin, Mehmet Çetin, Mahmut Atom Duruk ile Vehbi Güleç ve İbrahim Denizer'in malik olduğu arazinin ilk yüklenici firması Erke İnşaat Sanayi Ticaret'ti. Erke İnşaat 2006'da araziye inşaat yapılması için 1.5 emsal izin aldı. Ancak inşaatı devam ettiremeyen şirket, Metin, Çetin ve Ahmet Gül kardeşlerin sahibi olduğu Günyüzü İnşaat'a 2007'de devretti. Kendi aralarında bir devir sözleşmesi yaptıktan hemen sonra plan tadilatı yaptırılıp, emsal 2.5'a çıkarıldı. Yerel seçimlerde Büyükçekmece Belediyesi'ni alan CHP'li başkan Hasan Akgün'le görüşüp anlaşan Gül kardeşler, gece gündüz demeden inşaata devam etti. AVM kapasite artışı, proje alanı içerisinde 2. bodrum otopark alanı olan kısmını AVM'ye ekleyip 96 bağımsız bölüm yaparak dükkan sayısını 256'ya çıkardı. Burada 14 bin 806 metrekare artış ortaya çıktı.
Projenin AVM kısmında 49 bin 806 metrekare daha fazla alan yaratıldı. Projenin toplamında 760 bağımsız bölümden oluşan konut ortaya çıkarıldı. Daha önce izni alınan 195 bin metrekare toplam inşaat alanında projede eklenecek olan terasların inşaat alanlarına eklenmesiyle bu metrekare 209 bin 645 bine çıktı.
VALİLİKTEN MÜFETTİŞ TALEBİNE ONAY
Rant vurgunu için suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Yolsuzlukla ve Haksızlıkla Mücadele Derneği Başkanı Huriser Ece Soysev, arazinin eski belediye başkanı Ali Çebi döneminde dini tesis alanı olarak planlarda yer aldığını söyleyerek "Hasan Akgün'ün koltuğa oturmasıyla arazide plan değişikliği yapıldı. Ana arter üzerinde olduğu için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da projeyi inceletmesi lazım. Bunu yapmazsa görevi ihmalden kendileriyle ilgili de suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Öte yandan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dün inşaatta incelemelerde bulundu ve imar rantını tespit etti. Müdürlük, İstanbul Valiliği'ne müracaat ederek müfettiş incelemesi talep etti. Valilik de talebi olumlu karşılayıp müfettiş atadı.
Sabah
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