26 Haziran 2020, Cuma
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Selçuk Bayraktar'dan Eren Bülbül mesajı

Müdürü , sosyal medya hesabında ile ilgili paylaşım yaptı. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, ‘Yüksek dağın kuşu... Atlı süvarilerin yareni... Vatan ve şehadet aşkıyla Süzüldüğün o sarp yaylalarda Ruhun şad olsun...’ dedi.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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SELÇUK BAYRAKTAR'DAN EREN BÜLBÜL MESAJI

Müdürü , 'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de 'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, 'Yüksek dağın kuşu... Atlı süvarilerin yareni... Vatan ve şehadet aşkıyla Süzüldüğün o sarp yaylalarda Ruhun şad olsun...' dedi.

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