Selçuk Bayraktar'dan Eren Bülbül mesajı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında Eren Bülbül ile ilgili paylaşım yaptı. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, ‘Yüksek dağın kuşu... Atlı süvarilerin yareni... Vatan ve şehadet aşkıyla Süzüldüğün o sarp yaylalarda Ruhun şad olsun...’ dedi.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, 'Yüksek dağın kuşu... Atlı süvarilerin yareni... Vatan ve şehadet aşkıyla Süzüldüğün o sarp yaylalarda Ruhun şad olsun...' dedi.
#İyikiVarsınEren— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 25, 2020
Yüksek dağın kuşu...
Atlı süvarilerin yareni...
Vatan ve şehadet aşkıyla
Süzüldüğün o sarp yaylalarda
Ruhun şad olsun... 🇹🇷 pic.twitter.com/drNe8DeCar
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