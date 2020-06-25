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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında bölgesinde tespit edilen 'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA YENİ GELİŞME

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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