İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya heabı Twitter'dan İdlib ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.



Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Sadakataşı ve TOGEM dernekleri vasıtasıyla İdlib kampanyasına 57 briket ev yardımında bulundu. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.





BAŞKAN ERDOĞAN DA YARDIMINI DÜN AÇIKLAMIŞTI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Sivil Toplum Kuruluşları'nın düzenlediği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı İdlib toplantısına telefonla katılarak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 50 konut sözü vermesi yüzleri güldürdü.





50 KONUT SÖZLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte 50 konutta biz söz vermiş olalım. Biz de oraya katkıda bulunmuş olalım. Rabbin bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile kılsın." dedi.

"RABBİM YARDIMCIMIZ OLSUN"

Başkan Erdoğan, "Allah katkı veren herkesten razı olsun. Bütün kardeşlerimize çok selamlar ve saygılar sunuyorum. Rabbim yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.

"KONUT HEDEFİMİZİ SÜRATLE YAZ MEVSİMİ İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİR"

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde garip gureba, fakir fukara ve mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda komşumuz sınır boylarında bu verdiğimiz mücadelede de çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkanını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız.