Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 500 bin TL ödülle aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi" denildi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında düzenlenen operasyonda 500 bin TL ödülle aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; 20 Haziran Cumartesi günü, Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer aldığı tespit edilmiştir.
Gri Liste'de yer alan teröristlerden birinin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir.
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