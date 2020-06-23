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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 500 bin TL ödülle aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada " kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan ve olduğu belirlendi" denildi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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, Tatvan kırsalında düzenlenen operasyonda 500 bin TL ödülle aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 20 Haziran Cumartesi günü, kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer aldığı tespit edilmiştir.

Gri Liste'de yer alan teröristlerden birinin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı ve Çektar Canfeda kod adlı olduğu belirlenmiştir.



Son dakika: PKK'ya bir darbe daha: 2'si turuncu, 2'si de gri listede olan... SON DAKİKA: PKK'YA BİR DARBE DAHA: 2'Sİ TURUNCU, 2'Sİ DE GRİ LİSTEDE OLAN...

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