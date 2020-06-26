Son dakika: Hakkari'de içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist öldürüldü
Son dakika... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
SON DAKİKA HABERİ: Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
SON DAKİKA: TUNCELİ'DE GRİ LİSTEDE YER ALAN "ARGEŞ" KOD ADLI OSMAN İŞLEYEN DAHİL 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO İZLE
TUNCELİ'DE BİRİ GRİ LİSTEDE YER ALAN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin gri listede yer alan Osman İşleyen olduğunun belirlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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