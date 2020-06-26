26 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hakkari'de içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Son dakika: Hakkari'de içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Son dakika... 'nin ilçesinde dün çalışması yapan işçilere saldıran 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
ABONE OL
İŞÇİLERE SALDIRAN PKK’LILAR ÖLDÜRÜLDÜ
SON DAKİKA HABERİ: 'nin ilçesinde dün çalışması yapan işçilere saldıran 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: Tunceli'de gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen dahil 3 PKK'lı öldürüldü | Video izle SON DAKİKA: TUNCELİ'DE GRİ LİSTEDE YER ALAN "ARGEŞ" KOD ADLI OSMAN İŞLEYEN DAHİL 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO İZLE

TUNCELİ'DE BİRİ GRİ LİSTEDE YER ALAN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin gri listede yer alan Osman İşleyen olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA