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Son dakika: Tunceli'de gri listede yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen dahil 3 PKK'lı öldürüldü | Video izle

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Giriş: 26.06.2020 10:10
Güncelleme:26.06.2020 10:26
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'gri liste'de yer alan 'Argeş' kod adlı Osman İşleyen olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin gri listede yer alan Osman İşleyen olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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