MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 havan mühimmatı imha edildi
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" ifadesine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. pic.twitter.com/43YCx2oxAB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020
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