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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 havan mühimmatı imha edildi

Son dakika haberine göre... , bölgesinde /'li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! İMHA EDİLDİLER

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " bölgesinde, huzur ve güven ortamını bozmak isteyen /'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha () tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" ifadesine yer verildi.

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