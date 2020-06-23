23 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: MSB: 998 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

, "22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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MSB TARİH VERDİ VE AÇIKLADI! 998 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
, "22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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