Son dakika haberi: MSB: Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkari-Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." dedi.
Şehidimizin ismi Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak olarak açıklandı.
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