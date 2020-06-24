24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika haberi: MSB: Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu

() Hakkari-Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Onbaşı 'ın hastanede olduğunu açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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, "23 Haziran 2020 tarihinde Hakkâri/Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, bir kahraman silah arkadaşımız sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." dedi.

Şehidimizin ismi Piyade Sözleşmeli Onbaşı olarak açıklandı.

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