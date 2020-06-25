Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberine göre... Siirt'te güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.
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