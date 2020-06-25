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Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre... 'te güvenlik güçleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kayalıklara gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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PKK'YA DARBE! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında 'lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

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