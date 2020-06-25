Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devrede! Turizm merkezlerinde "kaçak yapıya" geçit verilmiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek, yıkılıyor. Bodrum, Marmaris, Milas, Ortaca ve Fethiye başta olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen 1584 kaçak yapının belirli aralıklarla yıkımı gerçekleştiriliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimleri kapsamında Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen yapıların bulunduğu Ören Mahallesi'ne geldi.
Ekipler, burada kaçak olduğu belirlenen evi iş makinesi yardımıyla yıktı.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Encümeni'nde alınan yıkım kararının uygulandığını belirtti.
"Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız." diyen Tokat, kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmalarının devam edeceğini aktardı.
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