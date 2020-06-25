Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor. Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona geldi. Alpagu, tek bir asker tarafından kullanılabilecek, zırhlı araçlardan, Akıncı ve Anka gibi silahlı insansız hava platformlarından atılabilecek. Böylelikle terör yuvarı ve düşman hedefleri kolayca vurulabilecek. İşte Türkiye'nin silahları...