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Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor. Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona geldi. Alpagu, tek bir asker tarafından kullanılabilecek, zırhlı araçlardan, Akıncı ve Anka gibi silahlı insansız hava platformlarından atılabilecek. Böylelikle terör yuvarı ve düşman hedefleri kolayca vurulabilecek. İşte Türkiye'nin silahları...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 09:31
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Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona geldi.

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Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

Alpagu yıl sonuna doğru güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmaya başlanacak.

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Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

Alpagu, tek bir asker tarafından kullanılabilecek, zırhlı araçlardan, Akıncı ve Anka gibi silahlı insansız hava platformlarından atılabilecek

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  • 66
Türkiye'nin yeni kamikazesi Alpagu geliyor! İşte Türkiye'nin silahları...

İşte Türkiye'nin silahları...