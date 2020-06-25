25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor

, ve , normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre telefonla ve online görüşmeler ile sürdürülen aile danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
BAKANLIK DUYURDU: 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Danışmanlığı Programı kapsamında yüz yüze danışmanlık hizmeti, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlayacak. bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen aile danışmanlığı hizmeti, il müdürlüklerinde ve merkezlerinde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde bugüne kadar 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

ASDEP HANE ZİYARETLERİ BAŞLIYOR
Koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında Aile Sosyal Destek Programı () personelleri ile gerçekleştirilen hane ziyaretleri de 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlayacak. Hane ziyaretleri gerekli sağlık şartlarına dikkat edilerek yapılacak. ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler, ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor. 2 bin 634 ASDEP görevlisi, bugüne kadar 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.

Öte yandan, vatandaşların pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için verilen psikososyal destek hizmeti de Bakanlık tarafından verilmeye devam edecek.

Bakan Zehra Zümrüt'ten İstanbul'da mağdur vatandaşlara müjde! İhtiyaçlarını karşılayacağız BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT'TEN İSTANBUL'DA MAĞDUR VATANDAŞLARA MÜJDE! İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ
Son dakika haberi: Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdam Kalkanı genç istihdamını kolaylaştıracak SON DAKİKA HABERİ: ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: "İSTİHDAM KALKANI" GENÇ İSTİHDAMINI KOLAYLAŞTIRACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: HER HUZUREVİNDE BİR DOKTOR GÖREV YAPACAK

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA