25 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Valiliklere gönderildi: 65 yaş üstüne turizm amaçlı seyahat izni

Son dakika: Valiliklere gönderildi: 65 yaş üstüne turizm amaçlı seyahat izni

Son dakika haberi... Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak amaçlı seyahat yapabilecek. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
ABONE OL
65 YAŞ ÜSTÜNE TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZNİ

Valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak amaçlı seyahat yapabilecek.

Valiliklere gönderildi: 65 yaş üstüne turizm amaçlı seyahat izni | VİDEO VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ: 65 YAŞ ÜSTÜNE TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZNİ | VİDEO

Genelgeye göre;

3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak

65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

DETAYLAR GELECEK...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA