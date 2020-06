İletişim Başkanı Altun'dan John Bolton'un manipülatif ifadelerine tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış bir biçimde yansıtıldığının anlaşıldığını ifade eden Altun, "‬‪Bu tezviratın, iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. ‬

We are confident that the US-Turkey relationship will survive such efforts and even thrive at the end. President Erdogan will continue his frank, honest, and straightforward conversations with the US President Donald Trump.