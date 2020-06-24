İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert tepki
Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufeli Mezarlığı'ndaki tabelanın sökülmesine sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İsrail polisinin, Kudüs'te #TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir.
İsrail polisinin, Kudüs'te #TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir. pic.twitter.com/0tV6YKbhh4— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 24, 2020
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