24 Haziran 2020, Çarşamba
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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert tepki

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Twitter hesabı üzerinden, 'te tarafından yeniden ihya edilen Yusufeli Mezarlığı'ndaki tabelanın sökülmesine gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

İletişim Başkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: polisinin, 'te # tarafından yeniden ihya edilen 'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir.

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