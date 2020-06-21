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FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün /FETÖ) Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

Giriş Tarihi: 21.06.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 13:39
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FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyelerini şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140

Terör örgütü üye ve sempatizanlarının yakalanmasına vatandaşlar da yardımcı olabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları bu konuda teşvik etmek maksadıyla hazırladığı "Terörden Arananlar Listesi"ndeki suçlu ve şüphelileri gören, duyan ve bilenler Terör İhbar Hattı ALO 140'a ihbarda bulunabiliyor.

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FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.

Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.

Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar,

Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar,

Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar,

Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar

Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

İŞTE MAVİ LİSTEDEN ARANAN FETÖ'CÜLER

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FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

İŞTE MAVİ LİSTEDEN ARANAN FETÖ'CÜLER...

Ahmet Can

Kocaeli eski KOM müdürü olan Ahmet Can, yargıdaki FETÖ yapılanmasını koordine ediyordu. 10 Ocak 2014'ten bu yana ABD'de olan Can için ABD'ye iade talebinde bulunuldu.

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FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Ahmet Hamdi Parlak

FETÖ'nün CHP'den sorumlu 'siyaset imamı' olan Ahmet Hamdi Parlak, medya ve yurt dışıyla da ilgileniyordu. Aynı zamanda Şuan firari olan Parlak'ın, MİT tırlarının durdurulması ve Cumhuriyet'te haberinin yayınlanmasıyla ilişkisi bulunuyor.

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FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Ali Çakmak

MİT tırlarını 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sahte ihbarla durdurup aramak isteyen FETÖ'cülerin başarısız olmasının ardından FETÖ'nün 'jandarma imamı' olan Ali Çakmak'ın talimatıyla Ankara'daki askeri unsurlar devreye sokularak 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da durdurulup arandı. Ali Çakmak'ın ayrıca Hrant Dink davası sanığı eski Jandarma Yarbay Muharrem Demirkale ile de sıkı irtibatı saptandı.