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PKK'nın kalleş saldırısı önlendi! Komandolar bomba yüklü kamyonu vurdu

Son dakika haberine göre... 'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü 'nın yüklü kamyonunun boş arazide vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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KOMANDOLAR BOMBA YÜKLÜ KAMYONU VURDU

, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör tuzaklarını yok etmeye, sivil halkın can ve mal güvenliğini korumaya devam ediyor.

PKK'nın kalleş saldırısı önlendi! Komandolar bomba yüklü kamyonu vurdu PKK'NIN KALLEŞ SALDIRISI ÖNLENDİ! KOMANDOLAR BOMBA YÜKLÜ KAMYONU VURDU

MSB'den yapılan son açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillerin olduğu bölgede patlatılmak istenen /YPG terör örgütüne ait kamyoneti vurarak durdurdu. Bomba yüklü olduğu anlaşılan kamyonetin boş arazide infilak etmesiyle büyük bir facia önlenmiş oldu." denildi.

KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KAMYONETİNİ VURDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde masum sivillere yönelik insanlık dışı planlar yapmaya devam ediyor. Bombalı terör saldırılarıyla çoluk çocuk demeden Suriyeli masum sivillere saldırma çabasında olan terör örgütü, DEAŞ benzeri eylemlerle Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmeye, bölge halkını yeniden göçe zorlamaya devam ediyor.

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