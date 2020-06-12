Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından imara aykırı ve kaçak yapılar hakkında açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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