12 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından imara aykırı ve kaçak yapılar hakkında açıklama

, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: İMARA AYKIRI VE KAÇAK YAPILAR...
SON DAKİKA HABERİ: 'ndan yapılan son dakika açıklamasında "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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