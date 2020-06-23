Bakan Zehra Zümrüt'ten İstanbul'da mağdur vatandaşlara müjde! İhtiyaçlarını karşılayacağız
Son dakika haberleri... İstanbul'daki yağış hakkında açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Valimizle kaymakamlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız." şeklinde konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "(Esenyurt'taki sel) Valimizle kaymakamlarımızla beraber biz burada sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarından hasar gören Esenyurt'taki durum hakkında, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yetkililerden bilgi aldı.
"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"
Selçuk, daha sonra selin etkili olduğu sokakta incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk, İstanbul'da yaşanan sel felaketine derinden üzüldüklerini söyledi.
Selçuk, "Allah bütün milletimizi, vatanımızı bu tür afetlerden korusun. Gerek valimizle kaymakamlarımızla beraber biz burada sahadayız. Vatandaşlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Tedbirleri yerinde incelemek için buradayız. İnşallah hem sosyal yardımlar hem sosyal hizmetler olarak bütün tedbirleri, önlemleri alacağız onlar için." diye konuştu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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