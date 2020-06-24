Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan büyükelçi Volkan Bozkır'ı bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" dedi.