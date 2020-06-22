22 Haziran 2020, Pazartesi
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BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a sesleniyor

Son dakika haberi... Başkanı , Genel Kurul'a sesleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.06.2020
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BM GENEL KURUL BAŞKANI VOLKAN BOZKIR GENEL KURUL'A SESLENİYOR

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