19 Haziran 2020, Cuma
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BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır A Haber'de soruları yanıtladı

Birleşmiş Milletler 75. Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci , A Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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BM GENEL KURUL BAŞKANI BOZKIR A HABER'DE

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