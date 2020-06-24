Son dakika: AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye kritik “Baro Paketi” ziyareti
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekilleri “Baro Paketi” ile ilgili saat 14’te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek. A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığı bilgiye göre; AK Parti heyeti daha sonra kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek.
SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekilleri "Baro Paketi" ile ilgili saat 14'te CHP Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.
Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekillerle temaslarda bulunacak.
İYİ PARTİ'YE DE TEKLİF SUNULACAK
Baro paketi taslağı ile ilgili bir diğer temas ise İYİ Parti ile olacak.
A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığı bilgiye göre; AK Parti heyeti daha sonra kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek.
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