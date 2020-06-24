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Son dakika: AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye kritik “Baro Paketi” ziyareti

Son dakika haberi... Grup Başkanvekilleri “” ile ilgili saat 14’te Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek. A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığı bilgiye göre; AK Parti heyeti daha sonra kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE KRİTİK ZİYARET

SON DAKİKA HABERİ: Grup Başkanvekilleri "" ile ilgili saat 14'te Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.



Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP'li vekillerle temaslarda bulunacak.

Son dakika: AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye kritik “Baro Paketi” ziyareti | video SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE KRİTİK “BARO PAKETİ” ZİYARETİ | VİDEO

İYİ PARTİ'YE DE TEKLİF SUNULACAK

Baro paketi taslağı ile ilgili bir diğer temas ise İYİ Parti ile olacak.

A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığı bilgiye göre; AK Parti heyeti daha sonra kritik taslağı saat 16:00'da İYİ Parti'ye götürecek.

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