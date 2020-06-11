11 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Gül, baro başkanlarıyla bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Başkanı ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi. Başkanı ’te toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020
ABONE OL
BAKAN GÜL, BARO BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya 80 baroyu temsilen , Erzurum, Aksaray, Eskişehir, , Kırşehir, , , Denizli, İzmir, , Amasya, Çorum, , Giresun, Karabük, , , Trabzon, , , Adana, Mersin, Kahramanmaraş, , , , , Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının başkanları katıldı.

, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığı artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi.



Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları, baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Başkanı , "Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızla birlikte Avukatlık Kanununda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda 1 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız düşüncelerimizi aktarmak üzere toplantıya katıldık" dedi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA