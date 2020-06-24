FETÖ’nün azılı militanları Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yargılanıyor
Fetullahçı Terör Örgütü’nün en kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde 80’e yakın azılı FETÖ militanının dosyası ve yargılaması bulunuyor. Daire, 80 azılı FETÖ’nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberinin detayları…
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası aksayan yargılamalar kaldığı yerden devam etmeye başladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarının kozmik davalarının görüldüğü ilk derece mahkeme Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde ara verilen yargılamalar yeniden başladı. Daire, 80 azılı FETÖ'nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor.
FETÖ'CÜ SAVCI AZİZ TAKÇI VE ÖZCAN ŞİŞMAN…
Dairede; Zekerya Öz, Aziz Takçı, Özcan Şişman, İlhan Karagöz, Muharrem Köse, Hikmet Usta, Mustafa Bilgili, Metin Özçelik ve Osman Şanal'ın da bulunduğu FETÖ'cü militanlar dairede dosyası bulunan isimler arasında.
MİT TIR'larını durduran FETÖ'cü savcı Aziz Takçı ve Özcan Şişman hakkında açılan dava geçtiğimiz Cuma günü yani 19 Haziran'da Daire'de görüldü.
EN AZILI FETÖ'CÜLER YARGILANIYOR
Bugün ise aralarında firari savcı Zekeriya Öz ve hâkim Metin Özçelik'in bulunduğu çok sayıda FETÖ'cü ismin yargılaması yapılacak. Firari Öz'ün gıyabında yapılan duruşmalar sonrası çıkacak karar merakla bekleniyor.
Sanıkların 'askeri casusluk', 'usulsüz dinleme', 'sınav yolsuzlukları', 'selam tevhit, ergenekon ve balyoz davalarında usulsüzlük' ve 'başbakanlığın dinlenmesi' gibi suçlarda görevlerini kötüye kullanma suçu kapsamında yargılandığı öğrenildi.
DAVALAR GÖRÜLECEK
İlerleyen aylarda aralarında yine FETÖ'nün önemli militanlarından eski savcı Osman Şanal, eski vali Orhan Öztürk, eski Ankara savcısı Ömer Faruk Tezel gibi isimlerin de davasının 5. Ceza Dairesi'nde görüleceği belirlendi.
Yine, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanlığı görevini yürütürken helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde 'Görevi Kötüye Kullandığı' ileri sürülen şüphelilerin de bu dairede önümüzdeki aylarda yargılanacağı öğrenildi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yer: 'Girilemez’ denilen bölge! Komando yok etti
- İçişleri talimat vermişti! Binlerce kişiye ceza yağdı
- Küçükkaya boşandığı eşine şiddete devam ediyor!
- MİT şehidini ifşa etmişlerdi! ODA TV'ciler için hesap vakti
- AK Parti'den flaş açıklama: O alanda ağır ceza gelecek
- Güçlü liderle gelen zafer! Türkiye prangalarından kurtuldu
- Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
- 15 Temmuz şehidinin eşinden göz yaşartan satırlar
- Dürümlü katliamının failiydi! İşte verilen ceza
- Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Çorlu TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: ÖTV indirimi 2020'de olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?
- Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama