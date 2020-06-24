Ömer’in baba özlemini anlattı! 15 Temmuz şehidinin eşinden göz yaşartan satırlar

Dört yıl önce, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, milyonlarca insan sokağa çıktı, vatanını korumak ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimin engellemek için canlarını ortaya koydu. Onlardan biri de Halil Kantarcı'ydı.

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı ülkesi için şehadete koşarken ardında üç yetim yavru bıraktı. Aradan geçen dört yılın ardından eşi Ayşe Kantarcı, en küçük oğlu Ömer'in baba özlemini satırlara döktü. Duygu dolu satırları okuyanların gözlerini yaşarttı.

AKŞAMLARI ZİL ÇALDIĞINDA "BABAM GELDİ" DİYE KOŞTU

Ayşe Kantarcı, eşi Halil Kantarcı'ya seslenişle küçük oğlu Ömer'in baba özlemini, nasıl bir duygu yaşadığını şu satırlarla anlattı:

"Ömer, konuşmaya başladığında önce seni sordu, sorguladı; nerede, ne zaman gelecek? Akşamları zil çaldığında 'Babam geldi' diye koştu kapıya…

Biraz büyüyünce cenneti öğrendi... Cennete gidebilmenin güzelliğini… Cennete gidebilmek için verilmesi gereken gayreti… Beklemeyi öğrendi, sabretmeyi…

Sürekli senden bahsediyordu. 'Biz beş aileyiz' diyerek sayıyordu. "Annem, ben Zeynep, abim bir de babam." Yemekte kim önce bitirecek yarışı yaptıklarında, eğer Ömer sonuncu olmuşsa 'Ben sonuncu değilim, babam var daha o en sonuncu' diyordu.

Bir gün kahvaltıda yine senden bahsedince sordum ona;

-Babanı neden bu kadar çok seviyorsun Ömer?

Hiç düşünmeden cevap verdi;

-Çünkü o hiç olmadı…

Hayat… O da senin gibi; bir insanı sevmeye yokluğundan başlamıştı."

Damla Kaya/SABAH