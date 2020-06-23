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Son dakika: FETÖ’nün işkenceci rütbelilerine operasyon! Aralarında elebaşına götürülen askeri öğrenciler de var

’nün yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda ve kamplarda örgüt mensubu olmayan askerlere mobbing ve işkence uygulayan rütbeliler gözaltına alındı. Şüpheliler arasında örgüt elebaşını ziyarete götürülen askeri öğrencilerin de bulunduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
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FETÖ’NÜN İŞKENCECİ RÜTBELİLERİNE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün bünyesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, / silahlı terör örgütünün TSK bünyesindeki rütbeli mensuplarının Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri vb. iddiaları konusunda yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

ARALARINDA ELEBAŞININ ZİYARETİNE GİDENLER DE BAR
Aralarında Ali Rıza B., Ceylan B., İbrahim Emre U., D., Bülent A., Selçuk S, Mehmet Ayhan D., Sefa E. ve Bülent E. isimli subaylar ile ABD ülkesinde örgüt liderinin ziyaretine götürülenlerin de yer aldığı 6 askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltı talimatı verildi.

12 GÖZALTI
Şüphelilerden 3'ünün binbaşı, 1'inin kurmay binbaşı, 4'ünün üsteğmen, 2'sinin yüzbalı ve 2'sinin yurtdışına kaçan şüpheli olduğu öğrenildi. Sadece şüphelilerden birinin ihraç olduğu belirlendi. Şu ana kadar 12 şüphelinin gözaltına alındığı saptandı. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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