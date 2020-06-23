Koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti. Dün açıklanan tabloya göre, toplam 161 bin 533 kişi iyileşti. Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin alındığı Türkiye'de son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplam test sayısı 3 milyona ulaşırken, vaka sayılarında yeniden düşüşün olduğu görülüyor. Peki, 23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte korona son durum...

23 HAZİRAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

23 Haziran Salı koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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TOPLAM VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 23 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 188.897 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.974 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 846, toplam entube hasta sayısı 345 olarak açıklanırken, 161.533 hastanın iyileştiği bildirildi.

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